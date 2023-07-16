Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины
В семи украинских регионах вечером в воскресенье объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в 18:53 по местному времени (совпадает с московским). Тревогу объявили в Киеве и Харьковской области.
Спустя несколько минут сигнал прозвучал в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В украинском городе Сумы 16 июля прогремело два взрыва, передает «Радиоточка НСН».
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