Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в 18:53 по местному времени (совпадает с московским). Тревогу объявили в Киеве и Харьковской области.

Спустя несколько минут сигнал прозвучал в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В украинском городе Сумы 16 июля прогремело два взрыва, передает «Радиоточка НСН».

