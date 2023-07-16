Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

В семи украинских регионах вечером в воскресенье объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

СМИ: в Киеве, Полтаве и Хмельницкой области прогремели взрывы

Сигнал об угрозе с воздуха прозвучал в 18:53 по местному времени (совпадает с московским). Тревогу объявили в Киеве и Харьковской области.

Спустя несколько минут сигнал прозвучал в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В украинском городе Сумы 16 июля прогремело два взрыва, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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