Воздушная тревога объявлена в рядке регионов Украины

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 16 октября в ряде регионов центральной, южной и восточной Украины, сообщает «РЕН ТВ.

На Украине объявили воздушную тревогу

По данным украинских СМИ, это произошло в Днепропетровской, Кропивницкой, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. 15 октября тревога была объявлена на большей территории страны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не ставит задачи уничтожения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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