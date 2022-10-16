Воздушная тревога объявлена в рядке регионов Украины
Воздушная тревога была объявлена в ночь на 16 октября в ряде регионов центральной, южной и восточной Украины, сообщает «РЕН ТВ.
По данным украинских СМИ, это произошло в Днепропетровской, Кропивницкой, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. 15 октября тревога была объявлена на большей территории страны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не ставит задачи уничтожения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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