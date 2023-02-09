Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях

Воздушная тревога объявлена на юге Украины в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты тревог украинского Минцифры.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Отмечается, что тревогу в Одесской и Николаевской областях объявили около 15:05 мск. Дополнительной информации не приводится.

Ранее, 8 февраля, издание «Харьков Life» в своем Telegram-канале сообщило, что звуки взрывов были слышны в Купянском районе Харькова. Отмечалось, что воздушная тревога в Харьковской области объявлена не была, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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