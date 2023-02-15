Воздушная тревога объявлена в Киевской области

В 14:28 по московскому времени в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на специальном сайте, который отслеживает воздушные тревоги.

Тревоге присвоен статус «усиленное внимание».

Украинские СМИ сообщают, что в Киевской области слышны взрывы.

Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Этим событиям предшествовал теракт на Крымском мосту, который устроила украинская сторона.

