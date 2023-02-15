Воздушная тревога объявлена в Киевской области
В 14:28 по московскому времени в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на специальном сайте, который отслеживает воздушные тревоги.
Тревоге присвоен статус «усиленное внимание».
Украинские СМИ сообщают, что в Киевской области слышны взрывы.
Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно с 10 октября, когда российская армия начала наносить ракетные удары по объектам военного управления, связи, оборонной промышленности и энергетики страны. Этим событиям предшествовал теракт на Крымском мосту, который устроила украинская сторона.
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