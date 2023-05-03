Воздушная тревога объявлена в Киеве
3 мая 202316:41
В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщается на специальном сайте Украины.
В украинской столице воздушная тревога была объявлена в 16:28. Также воздушная тревога объявлена в ряде других областей Украины.
В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Дроны были сбиты, глава государства в этот момент отсутствовал в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва оставляет за собой право на ответ.
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru