Воздушная тревога объявлена в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога, сообщается на специальном сайте Украины.

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В украинской столице воздушная тревога была объявлена в 16:28. Также воздушная тревога объявлена в ряде других областей Украины.

В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Дроны были сбиты, глава государства в этот момент отсутствовал в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва оставляет за собой право на ответ.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВоенная ОперацияУкраина

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