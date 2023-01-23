Воюющий за ВСУ британский наемник высоко оценил работу артиллерии России
Воюющий на стороне украинских войск британский наемник Кристофер Перриман высоко оценил работу российской артиллерии. Об этом сообщил Express.
Отмечается, что 38-летний снайпер имеет 16-летний опыт службы в королевских войсках. Перриман указал, что российским войскам «невероятно хорошо» удаются артиллерийские атаки. Кроме того, военный подчеркнул, что у Киева не хватает средств противовоздушной обороны и качественного стрелкового оружия.
Ранее, 23 января, Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы Южного военного округа нанесли удар по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru