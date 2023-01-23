Воюющий за ВСУ британский наемник высоко оценил работу артиллерии России

Воюющий на стороне украинских войск британский наемник Кристофер Перриман высоко оценил работу российской артиллерии. Об этом сообщил Express.

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Отмечается, что 38-летний снайпер имеет 16-летний опыт службы в королевских войсках. Перриман указал, что российским войскам «невероятно хорошо» удаются артиллерийские атаки. Кроме того, военный подчеркнул, что у Киева не хватает средств противовоздушной обороны и качественного стрелкового оружия.

Ранее, 23 января, Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы Южного военного округа нанесли удар по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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