Военный эксперт Кнутов заявил об ударе РФ по базам ВСУ для срыва наступления
Военный аналитик Юрий Кнутов объяснил цели российских ударов по штабам и базам украинской армии. Слова эксперта приводит издание «Московский комсомолец».
По его словам, российская армия нанесла удар для срыва планируемого контрнаступления ВСУ. Атака была массированной и высокоточной, подчеркнул аналитик.
Кнутов отметил, что в результате ударов ВСУ потеряли много опытных офицеров. Это скажется на возможности украинской армии наступать, уверен эксперт.
Аналитик заявил, что высокоточные ракеты X-101 и X-555 поразили один из штабов, где находились высокопоставленные украинские военные.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин уличил президента Владимира Зеленского во вранье про контрнаступление ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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