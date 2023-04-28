Военный эксперт Кнутов заявил об ударе РФ по базам ВСУ для срыва наступления

Военный аналитик Юрий Кнутов объяснил цели российских ударов по штабам и базам украинской армии. Слова эксперта приводит издание «Московский комсомолец».

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По его словам, российская армия нанесла удар для срыва планируемого контрнаступления ВСУ. Атака была массированной и высокоточной, подчеркнул аналитик.

Кнутов отметил, что в результате ударов ВСУ потеряли много опытных офицеров. Это скажется на возможности украинской армии наступать, уверен эксперт.

Аналитик заявил, что высокоточные ракеты X-101 и X-555 поразили один из штабов, где находились высокопоставленные украинские военные.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин уличил президента Владимира Зеленского во вранье про контрнаступление ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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