По его словам, российская армия нанесла удар для срыва планируемого контрнаступления ВСУ. Атака была массированной и высокоточной, подчеркнул аналитик.

Кнутов отметил, что в результате ударов ВСУ потеряли много опытных офицеров. Это скажется на возможности украинской армии наступать, уверен эксперт.

Аналитик заявил, что высокоточные ракеты X-101 и X-555 поразили один из штабов, где находились высокопоставленные украинские военные.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин уличил президента Владимира Зеленского во вранье про контрнаступление ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

