Военкоры заявили об уничтожении командира отряда ВСУ «Белые демоны»
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил об уничтожении командира украинского отряда «Белые демоны» Василия Яремко с позывным «Ярый».
По данным канала, российские военные ликвидировали Яремко, который возглавлял отряд внутри батальона «Карпатская сич», 25 января в ходе боев за Макеевку на купянско-лиманском направлении.
Ранее, 25 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По его словам, в результате атаки погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru