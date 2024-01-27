Военкоры заявили об уничтожении командира отряда ВСУ «Белые демоны»

Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке и «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище Детей нельзя лишать права выбирать, с кем из родителей остаться при разводе 82% россиян выступают за сохранение традиционных семейных ценностей Сергей Урсуляк удостоен премии «Золотой орел» в номинации «Лучший режиссер» Арина Соболенко выиграла Australian Open-2024