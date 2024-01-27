Военкоры заявили об уничтожении командира отряда ВСУ «Белые демоны»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил об уничтожении командира украинского отряда «Белые демоны» Василия Яремко с позывным «Ярый».

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По данным канала, российские военные ликвидировали Яремко, который возглавлял отряд внутри батальона «Карпатская сич», 25 января в ходе боев за Макеевку на купянско-лиманском направлении.

Ранее, 25 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По его словам, в результате атаки погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:УкраинаВСУСпецоперация

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