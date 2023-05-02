Военкоры: Украина пыталась отбросить силы России из Артемовска с помощью резервных отрядов
2 мая 202305:35
Украинские военные собрали резеврные отряды и начали наступательные операции на территории Артемовска, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Им удалось отодвинуть ЧВК «Вагнер» в нескольких кварталах. В настоящее время продолжаются бои. Однако операции Вооруженных сил Украины не привели их значимым победам.
Ранее боец «Вагнера» заявил, что Артемовск скоро будет освобожден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru