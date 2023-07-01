Военкор Сладков: власти Украины готовят Сумы и Харьков к сдаче
Военкор ВГТРК Александр Сладков заявил, что власти Украины готовят к сдаче города Сумы и Харьков. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.
По данным Сладкова, в двух городах началась эвакуация крупных предприятий.
Украинская сторона начала укрепление второй линии своей обороны, добавил военкор. Дополнительную информацию журналист обещал привести позднее.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ за прошедшие сутки успешно отразили 15 украинских атак на донецком направлении. Потери украинской стороны составили более 265 бойцов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru