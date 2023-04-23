Военкомы в центре Киева вручили повестки любителям быстрой езды

В центре украинской столицы прошла облава на гонщиков, сообщил в своих соцсетях заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В окружении Зеленского анонсировали усиление мобилизации на Украине

Поведение некоторых автолюбителей представитель департамента назвал неприемлемым. По его словам, реветь моторами и дрифтовать по улицам столицы недопустимо.

Белошицкий отметил, что полиция неоднократно предупреждала гонщиков об ответственности.

«На этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, «приглашали» форсажников», - написал он.

Телеканал Fox News ранее сообщил о подготовке Украины к новой волне мобилизации, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсеть/UA.KyivPolice
ТЕГИ:ВСУКиевУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры