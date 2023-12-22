Военкомы в Одессе притворяются медиками на «скорой» для отлова мужчин на улицах
22 декабря 202300:33
В Одессе сотрудники военкоматов притворяются медиками на скорой помощи, чтобы отлавливать мужчин, сообщает издание «Страна».
Появилось видео, на котором видно, как сотрудники территориальных центров комплектации ехали по улице под видом «скорой», но позже выбежали из автомобиля и попытались затащить в него парня. За него схватилась девушка, молодого человека оставили на улице, а «скорая помощь» поехала дальше.
Ранее военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru