Военкомы в Одессе притворяются медиками на «скорой» для отлова мужчин на улицах

Появилось видео, на котором видно, как сотрудники территориальных центров комплектации ехали по улице под видом «скорой», но позже выбежали из автомобиля и попытались затащить в него парня. За него схватилась девушка, молодого человека оставили на улице, а «скорая помощь» поехала дальше.

Ранее военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

