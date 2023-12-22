Военкомы в Одессе притворяются медиками на «скорой» для отлова мужчин на улицах

В Одессе сотрудники военкоматов притворяются медиками на скорой помощи, чтобы отлавливать мужчин, сообщает издание «Страна».

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Появилось видео, на котором видно, как сотрудники территориальных центров комплектации ехали по улице под видом «скорой», но позже выбежали из автомобиля и попытались затащить в него парня. За него схватилась девушка, молодого человека оставили на улице, а «скорая помощь» поехала дальше.

Ранее военкоматы на Украине начали ловить 15-летних подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:СпецоперацияПризывВоенкоматыУкраинаОдесса

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