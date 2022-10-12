Во Львове полностью восстановили электроснабжение

По его словам, во Львовской области светом обеспечены 97% населенных пунктов. Годик отметил, что наиболее проблемная ситуация сейчас в Новом Раздолье, где идет поэтапное подключение потребителей.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале заявил, что в результате ракетного удара 30% города осталась без электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

