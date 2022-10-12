Во Львове полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение Львова на западе Украины полностью восстановлено, возобновлена также подача воды населению. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы Львовской областной военной администрации Андрея Годика.

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По его словам, во Львовской области светом обеспечены 97% населенных пунктов. Годик отметил, что наиболее проблемная ситуация сейчас в Новом Раздолье, где идет поэтапное подключение потребителей.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале заявил, что в результате ракетного удара 30% города осталась без электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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