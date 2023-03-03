Во Франции заявили, что Западу все труднее скрывать неудачи ВСУ
Западу становится труднее скрывать правду о неудачах ВСУ, сообщил в Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
По его словам, Украина теряет свои позиции в Артемовске (Бахмуте), а граждане страны считают, что Америка использует их как «пушечное мясо».
Накануне украинский военный, воюющий в Артемовске (Бахмуте), заявил, что украинские войска теряют по одной-две роты за день, а город нужно оставить. Его слова приводят украинские СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтону следует отправлять своих сыновей и дочерей для защиты Киева. На это отреагировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, в Соединенных Штатах нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru