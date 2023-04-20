Во Франции посоветовали Зеленскому покинуть Украину

Пользователи прокомментировали приезд в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Они посоветовали украинскому лидеру бежать из страны до удара российской армии.

«Сергей Шойгу, время пришло, целься», - написал один из комментаторов.

Читатели высказали предположения, где может спрятаться Зеленский. По их мнению, он сбежит в Великобританию или Израиль.

Неспособность Зеленского признать поражение приведет к краху Украины. Такое мнение в статье для Newsweek выразили экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования Соединенных Штатов Майкл Гфеллер, передает «Радиоточка НСН».

