Во Франции посоветовали Зеленскому покинуть Украину
Читатели французского портала Le Figaro посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть страну.
Пользователи прокомментировали приезд в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Они посоветовали украинскому лидеру бежать из страны до удара российской армии.
«Сергей Шойгу, время пришло, целься», - написал один из комментаторов.
Читатели высказали предположения, где может спрятаться Зеленский. По их мнению, он сбежит в Великобританию или Израиль.
Неспособность Зеленского признать поражение приведет к краху Украины. Такое мнение в статье для Newsweek выразили экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл и бывший политический советник Центрального командования Соединенных Штатов Майкл Гфеллер, передает «Радиоточка НСН».
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