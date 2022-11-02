Во Франции назвали Зеленского марионеткой США
Лидер Украины Владимир Зеленский выступает марионеткой Соединенных Штатов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего депутата Европейского парламента, лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.
По его мнению, об этом говорят заявления главы государства. «Американские „ястребы“ хотят мировой войны, и Зеленский выступает как их марионетка», — заявил политик.
Филиппо напомнил слова Зеленского о том, что он «ведет войну против альянса Россия — Иран».
Ранее Украинский лидер Владимир Зеленский «вывел из себя» президента Соединенных Штатов Джо Байдена во время их общения по телефону. Главе Белого дома не понравилась реакция Зеленского на предоставление военной помощи Киеву, сообщает
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