Власти заявили о повреждении промышленного предприятия в украинском Павлограде

Промышленное предприятие повреждено в Павлограде под Днепропетровском. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.

Рогов: В Павлограде уничтожены инфраструктура и склады ВСУ

Накануне украинские СМИ сообщили, что в Павлограде прогремел взрыв. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удары пришлись по железнодорожной инфраструктуре и используемым ВСУ складам.

«В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар», — написал Лысак в Telegram.

Чиновник отметил, что спасатели уже справились с огнем, пишет RT.

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Фото: telegram.org
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