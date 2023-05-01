Власти заявили о повреждении промышленного предприятия в украинском Павлограде
1 мая 202310:15
Промышленное предприятие повреждено в Павлограде под Днепропетровском. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.
Накануне украинские СМИ сообщили, что в Павлограде прогремел взрыв. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удары пришлись по железнодорожной инфраструктуре и используемым ВСУ складам.
«В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар», — написал Лысак в Telegram.
Чиновник отметил, что спасатели уже справились с огнем, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+5 341 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 725 / сут.
- Власти заявили о повреждении промышленного предприятия в украинском Павлограде
- В Индии обвинили Киев в «нападении на индуистские взгляды»
- Первый модельер в стране. Звезды рассказали о смерти Вячеслава Зайцева
- Володин предложил направлять взысканные долги по налогам на ремонт школ и помощь военным
- Путин присудил пяти россиянам звание Героев Труда
- В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП
- Эксперт Кнутов: Россия срывает наступление ВСУ упреждающими ударами
- Обмен ударами. ВС РФ и ВСУ пытаются добиться перевеса сил
- В Гаване появится центр образования на русском языке
- Командующий сухопутными войсками ВСУ сообщил об интенсивных боях в Артемовске
30 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru