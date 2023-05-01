Власти заявили о повреждении промышленного предприятия в украинском Павлограде

Накануне украинские СМИ сообщили, что в Павлограде прогремел взрыв. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, удары пришлись по железнодорожной инфраструктуре и используемым ВСУ складам.

«В Павлограде повреждено промышленное предприятие. Там произошел пожар», — написал Лысак в Telegram.

Чиновник отметил, что спасатели уже справились с огнем, пишет RT.

