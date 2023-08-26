Власти заявили о повреждении линий электропередачи в украинском Никополе
26 августа 202309:15
Несколько линий электропередачи повреждены в украинском Никополе. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«По уточненной информации, из-за вечернего артиллерийского обстрела Никополя повреждены ... две линии электропередачи», — написал чиновник в Telegram.
По словам Лысака, также получили повреждения газопровод и пять частных домов.
Накануне на всей территории Украины шесть раз объявляли воздушную тревогу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru