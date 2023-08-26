Власти заявили о повреждении линий электропередачи в украинском Никополе

Несколько линий электропередачи повреждены в украинском Никополе. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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«По уточненной информации, из-за вечернего артиллерийского обстрела Никополя повреждены ... две линии электропередачи», — написал чиновник в Telegram.

По словам Лысака, также получили повреждения газопровод и пять частных домов.

Накануне на всей территории Украины шесть раз объявляли воздушную тревогу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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