Власти Запорожской области сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон

Остров Хортица на Днепре, который расположен в черте Запорожья, был превращен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в укрепрайон. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

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Он отметил, что на острове маскируется военная техника, а также располагается система противовоздушной обороны (ПВО). По словам Рогова, одну из установок ПВО удалось уничтожить прошедшей ночью.

Ранее Владимир Рогов в разговоре с НСН отметил, что первое «окно» для наступления Вооруженных сил Украины может возникнуть в конце марта, когда произойдет пополнение подразделений ВСУ, а также будет поставлена западная военная техника.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:РоссияУкраина
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