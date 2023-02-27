Власти Запорожской области сообщили, что Украина превратила Хортицу в укрепрайон
Остров Хортица на Днепре, который расположен в черте Запорожья, был превращен Вооруженными силами Украины (ВСУ) в укрепрайон. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что на острове маскируется военная техника, а также располагается система противовоздушной обороны (ПВО). По словам Рогова, одну из установок ПВО удалось уничтожить прошедшей ночью.
Ранее Владимир Рогов в разговоре с НСН отметил, что первое «окно» для наступления Вооруженных сил Украины может возникнуть в конце марта, когда произойдет пополнение подразделений ВСУ, а также будет поставлена западная военная техника.
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