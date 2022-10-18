Власти Украины запустили интернет-торговлю дровами
Правительство Украины запустило интернет-магазин по продаже дров.
Чтобы избежать спекуляции и оптовых закупок, на сервисе введена авторизация и лимит в 15 кубометров дров за сезон на пользователя, сообщает РИА Новости. Уже продано почти 2,5 миллиона кубометров дров, с планом на еще 1,1 миллиона до конца года.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сам украинский лидер заявил, что треть объектов энергетики пострадало во время обстрелов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru