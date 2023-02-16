Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львовской области

В ночь на 16 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, пишет РИА ФАН. СМИ сообщали о взрывах во Львовской, Полтавской, Днепропетровской областях, подконтрольной Киеву части Запорожья, отмечает телеканал «360».

«Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области». — написал Козицкий в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, пожар потушен, никто не пострадал.

