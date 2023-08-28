Власти Полтавской области заявили о повреждении промышленного объекта

Промышленное предприятие повреждено в Полтавской области Украины. Об этом заявил глава военной администрации региона Дмитрий Лунин.

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В ночь на 28 августа в некоторых украинских областях, в том числе в Полтавской, объявлялась воздушная тревога, отмечает RT.

«Есть попадание в промышленный объект», — написал чиновник в Telegram.

Позже Лунин сообщил о разрушении производственного цеха.

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Фото: telegram.org
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