Власти Киева сообщили о повреждении электросети в Оболонском районе

Локальная линия электросети повреждена в Киеве. Об этом сообщил глава военной администрации города Сергей Попко.

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Ранее во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает телеканал «360». Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, отмечает RT. Администрация украинской столицы заявляла, что в городе сработала система противовоздушной обороны.

«В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие», — цитирует Попко Telegram-канал киевской администрации.

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ФОТО: РИА Новости
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