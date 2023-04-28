Власти Киева сообщили о повреждении электросети в Оболонском районе
28 апреля 202308:14
Локальная линия электросети повреждена в Киеве. Об этом сообщил глава военной администрации города Сергей Попко.
Ранее во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога, напоминает телеканал «360». Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, отмечает RT. Администрация украинской столицы заявляла, что в городе сработала система противовоздушной обороны.
«В Оболонском районе столицы перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие», — цитирует Попко Telegram-канал киевской администрации.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- Брянский губернатор заявил об атаке украинского дрона в Суземском районе
- Власти Киева сообщили о повреждении электросети в Оболонском районе
- СМИ: Украина планирует поднять цену транзита нефти по «Дружбе» в два этапа
- Захарова ответила на слова посла США об отсутствии разногласий с российским народом
- СМИ: США обеспокоены потерей контроля над ударами ВСУ вглубь России
- Премьер Молдавии заявил, что Путину не разрешат въехать в республику
- СМИ: Ту-22 и Ту-95 нанесли ракетные удары по территории Украины
- В Киеве и трех областях объявлена воздушная тревога
- СМИ: Украина ввела цензуру, чтобы контролировать информацию о ситуации на фронте
- NASA: все страны-участницы поддержали продление эксплуатации МКС после 2024 года
27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru