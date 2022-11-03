Власти Херсонской области не исключили скорой активизации боевых действий

Активизация боевых действий в Херсонской области возможна в ближайшие 1,5-2 недели. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсонские власти назвали ситуацию на линии фронта некритичной

«На счет боев в городе Херсоне тоже не исключена возможность», - сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

Он отметил, что все попытки прорвать линию обороны отражаются, а ВСУ продолжают нести большие потери. Стремоусов подчеркнул, что признаков подготовки украинский войск к широкомасштабному наступлению на данный момент нет.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Херсонскую область нельзя сдавать, за регион нужно драться.

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ФОТО: РИА Новости
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