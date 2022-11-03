Власти Херсонской области не исключили скорой активизации боевых действий

«На счет боев в городе Херсоне тоже не исключена возможность», - сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

Он отметил, что все попытки прорвать линию обороны отражаются, а ВСУ продолжают нести большие потери. Стремоусов подчеркнул, что признаков подготовки украинский войск к широкомасштабному наступлению на данный момент нет.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Херсонскую область нельзя сдавать, за регион нужно драться.

