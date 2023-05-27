Власти Черниговской области изъяли из библиотек порядка 390 тысяч книг на русском языке
Около 390 тысяч книг на русском языке были изъяты из библиотек властями Черниговской области, пишут СМИ.
Уточняется, что речь идет о произведениях Пушкина, Чехова, Толстого, Достоевского, Есенина и многих других русских классиков.
Накануне львовская областная военная администрация предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому отменить дублирование данных на русском языке во внутренних паспортах.
В начале мая депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о введении в официальный документооборот термина «рашизм». В частности, признаком «рашизма» парламентарии назвали распространение русского языка и культуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru