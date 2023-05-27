Власти Черниговской области изъяли из библиотек порядка 390 тысяч книг на русском языке

Около 390 тысяч книг на русском языке были изъяты из библиотек властями Черниговской области, пишут СМИ.

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Уточняется, что речь идет о произведениях Пушкина, Чехова, Толстого, Достоевского, Есенина и многих других русских классиков.

Накануне львовская областная военная администрация предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому отменить дублирование данных на русском языке во внутренних паспортах.

В начале мая депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил о введении в официальный документооборот термина «рашизм». В частности, признаком «рашизма» парламентарии назвали распространение русского языка и культуры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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