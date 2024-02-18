Вице-спикера польского Сейма Босака внесли в базу «Миротворец»
Вице-спикера Сейма Польши (нижняя палата парламента) Кшиштофа Босака включили в базу данных украинского «Миротворца», свидетельствует информация на сайте ресурса.
Администраторы «Миротворца» обвинили политика в «гуманитарной агрессии против Украины». В сообщении говорится, что Босак является одним из организаторов блокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе.
Кроме того, Босаку приписали «вероятное сотрудничество с российскими спецслужбами». Доказательств этому не предоставлено.
Ранее парламентарий согласился со словами президента Польши Анджея Дуды о том, что Крым находился в составе России дольше, чем Украины. Он указал на попытки навязать Варшаве проукраинскую политкорректность, передает «Радиоточка НСН».
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