Вице-премьер Украины сообщила об эвакуации из Херсона 11 тысяч жителей

По ее словам, семь тысяч жителей Херсона воспользовались бесплатной государственной эвакуацией, еще четыре тысячи уехали собственными силами. Верещук подчеркнула, что всех эвакуированных обеспечат денежной поддержкой, жилищем и питанием.

Ранее местные жители Херсона рассказали британскому телеканалу Sky News, что жизнь в городе стала хуже с тех пор, как он перешел под контроль украинских войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

