Вице-премьер Украины сообщила об эвакуации из Херсона 11 тысяч жителей

С начала «добровольной эвакуации» порядка 11 тысяч жителей выехали из подконтрольных Киеву районов Херсонской области. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, слова которой приводит Telegram-канал министерства реинтеграции страны.

Власти Украины начали «добровольную эвакуацию» из подконтрольной части Херсонской области

По ее словам, семь тысяч жителей Херсона воспользовались бесплатной государственной эвакуацией, еще четыре тысячи уехали собственными силами. Верещук подчеркнула, что всех эвакуированных обеспечат денежной поддержкой, жилищем и питанием.

Ранее местные жители Херсона рассказали британскому телеканалу Sky News, что жизнь в городе стала хуже с тех пор, как он перешел под контроль украинских войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонЭвакуация
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