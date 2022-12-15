Вице-премьер Украины сообщила об эвакуации из Херсона 11 тысяч жителей
С начала «добровольной эвакуации» порядка 11 тысяч жителей выехали из подконтрольных Киеву районов Херсонской области. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, слова которой приводит Telegram-канал министерства реинтеграции страны.
По ее словам, семь тысяч жителей Херсона воспользовались бесплатной государственной эвакуацией, еще четыре тысячи уехали собственными силами. Верещук подчеркнула, что всех эвакуированных обеспечат денежной поддержкой, жилищем и питанием.
Ранее местные жители Херсона рассказали британскому телеканалу Sky News, что жизнь в городе стала хуже с тех пор, как он перешел под контроль украинских войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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