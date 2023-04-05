Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал «красной линией» ввод войск Германии на Украину

Возможная дислокация немецких вооружённых сил на территории Украины означает красную линию, которую нельзя преодолевать. С таким заявлением выступил заместитель главы правительства Федеративной республики Германии Роберт Хабек, возглавляющий министерство по делам экономики и защиты климата.

Зеленский в Чернигове встретился с вице-канцлером Германии Хабеком

Как подчеркнул вице-канцлер в комментарии Deutschlandfunk, ФРГ не должна быть вовлечена в военные действия. По его словам, очень важно, чтобы такой барьер сохранялся.

Ранее на этой недели, Хабек прибыл на Украину с необъявленным визитом, отмечает RT. Темой закрытых переговоров в Чернигове, по данным СМИ, стали восстановление Украины, а также вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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