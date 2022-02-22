Верховная рада обсуждает вопрос введения военного положения в Донбассе

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждает возможность введения военного положения на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.

«Сражение только предстоит»: Экс-премьер ДНР Бородай отверг окончание войны в Донбассе

Парламентарий не привела никаких деталей, отметив, что этот вопрос обрабатывается.

«Это закрытая информация. От этого зависит наша безопасность», — цитирует Безуглую ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, российский лидер поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в регионе и ввести в республики Донбасса российские войска.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:ДонбассУкраинаВерховная Рада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры