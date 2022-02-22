Верховная рада обсуждает вопрос введения военного положения в Донбассе
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обсуждает возможность введения военного положения на подконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.
Парламентарий не привела никаких деталей, отметив, что этот вопрос обрабатывается.
«Это закрытая информация. От этого зависит наша безопасность», — цитирует Безуглую ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, российский лидер поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в регионе и ввести в республики Донбасса российские войска.
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