Венгрия заявила об истощении стратегических запасов Евросоюза из-за помощи Украине

По его словам, большинство крупных стран союза под риском собственной безопасности истощили свои стратегические запасы ради помощи Украине.

Оборонная промышленность стран Старого света оказалась не готова к происходящему. Венгерский министр считает, что оборонная промышленность Евросоюза для продолжения поставок Киеву должна расти.

Ранее власти Чехии заявили, что планы Запада отправить Украине истребители F-16 не связаны с контрнаступлением ВСУ., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

