Венгрия заявила об истощении стратегических запасов Евросоюза из-за помощи Украине
Венгрия заявила об истощении военных запасов Евросоюза из-за помощи Украине. Об этом в интервью Origo рассказал министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.
По его словам, большинство крупных стран союза под риском собственной безопасности истощили свои стратегические запасы ради помощи Украине.
Оборонная промышленность стран Старого света оказалась не готова к происходящему. Венгерский министр считает, что оборонная промышленность Евросоюза для продолжения поставок Киеву должна расти.
Ранее власти Чехии заявили, что планы Запада отправить Украине истребители F-16 не связаны с контрнаступлением ВСУ., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru