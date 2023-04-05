Венгрия поддержала китайский мирный план по Украине

Будапешт "поддерживает китайский мирный план по Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Венгрия позитивно смотрит на документ, потому что «он существует, и речь в нем идет о мире».

Дипломат добавил, что НАТО не следует становиться антикитайской организацией, государствам вместо соперничества следует развивать сотрудничество.


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ФОТО: РИА Новости
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