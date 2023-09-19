Великобритания поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов
Соединенное Королевство дополнительно передаст Украине десятки тысяч снарядов для артиллерии, сообщил министр обороны страны Грант Шэппс. Его слова приводит телеканал Sky News.
Глава ведомства заявил, что Лондон определился по дальнейшему оказанию помощи Киеву с системами противовоздушной обороны, ракетами и обучением военнослужащих.
Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник анонсировал предоставление Украине военной помощи на сумму 400 миллионов евро. Глава ведомства уточнил, что Киев получит бронированные автомобили, противотанковые ракеты, минометные снаряды, отопительные системы и электрогенераторы.
США 7 сентября объявили о новом пакете военной помощи Киеву на общую сумму $600 миллионов. По данным телеканала Fox News, с начала конфликта Вашингтон предоставил Киеву вооружения и финансовую поддержку на $110,9 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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