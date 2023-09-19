Великобритания поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов

Глава ведомства заявил, что Лондон определился по дальнейшему оказанию помощи Киеву с системами противовоздушной обороны, ракетами и обучением военнослужащих.

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник анонсировал предоставление Украине военной помощи на сумму 400 миллионов евро. Глава ведомства уточнил, что Киев получит бронированные автомобили, противотанковые ракеты, минометные снаряды, отопительные системы и электрогенераторы.

США 7 сентября объявили о новом пакете военной помощи Киеву на общую сумму $600 миллионов. По данным телеканала Fox News, с начала конфликта Вашингтон предоставил Киеву вооружения и финансовую поддержку на $110,9 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

