В Запорожской администрации заявили о прибытии в ВСУ танков Challenger 2

По информации Рогова, сейчас на линии соприкосновения происходят артиллерийские дуэли, противники друг друга «прощупывают», передает RT.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее власти Великобритании заверяли, что танки Challenger 2 начнут прибывать на территорию Украины уже в марте.

