В Запорожской администрации заявили о прибытии в ВСУ танков Challenger 2

Танки Challenger 2 (основная боевая бронемашина сухопутных войск Великобритании) постепенно перебрасываются на Запорожское направление. Такую информацию подтвердил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он выразил уверенность, что вооруженные силы Украины будут применять эти боевые машины британского производства при попытке контрнаступления.

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По информации Рогова, сейчас на линии соприкосновения происходят артиллерийские дуэли, противники друг друга «прощупывают», передает RT.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее власти Великобритании заверяли, что танки Challenger 2 начнут прибывать на территорию Украины уже в марте.

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Фото: telegram.org
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