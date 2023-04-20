В ВСУ разозлились на приказ по Артемовску
С Артемовском повторяется аналогичная ситуация, как и с Соледаром, город давно нужно было сдать, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отделения украинских Вооруженных сил Владимира Кривенко.
По его словам, Артемовск нужно было оставить, как только ВСУ потеряли все ключевые высоты. Говоря о сражениях за Соледар, военный отметил плохое взаимодействие между батальонами и отсутствие опыта у вновь прибывших солдат.
Это привело к большим потерям среди украинской армии. Он выразил уверенность в том, что город было необходимо полностью оставить еще в начале января.
Как сообщалось ранее, российские силы контролируют около 90% Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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