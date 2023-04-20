В ВСУ разозлились на приказ по Артемовску

С Артемовском повторяется аналогичная ситуация, как и с Соледаром, город давно нужно было сдать, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отделения украинских Вооруженных сил Владимира Кривенко.

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По его словам, Артемовск нужно было оставить, как только ВСУ потеряли все ключевые высоты. Говоря о сражениях за Соледар, военный отметил плохое взаимодействие между батальонами и отсутствие опыта у вновь прибывших солдат.

Это привело к большим потерям среди украинской армии. Он выразил уверенность в том, что город было необходимо полностью оставить еще в начале января.

Как сообщалось ранее, российские силы контролируют около 90% Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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