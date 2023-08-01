В Верховную раду внесли законопроект о запрете русских песен

Группа депутатов Верховной рады внесла на рассмотрение законопроект о запрете песен на русском языке. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

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Проект подали 15 депутатов от большинства фракций. В пояснительной записке говорится, что инициатива призвана повлиять на общественные заведения, в которых звучат песни на русском языке.

За нарушение нормы предлагается штраф в размере до 500 не облагаемых налогом минимумом. За повторное нарушение - до 1500.

Как сообщает «Радиоточка НСН», с монумента «Родина-мать» в Киеве 1 августа демонтировали герб СССР. Он будет храниться в музее истории Украины во Второй мировой войне.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
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