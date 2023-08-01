В Верховную раду внесли законопроект о запрете русских песен
Группа депутатов Верховной рады внесла на рассмотрение законопроект о запрете песен на русском языке. Документ опубликован на сайте украинского парламента.
Проект подали 15 депутатов от большинства фракций. В пояснительной записке говорится, что инициатива призвана повлиять на общественные заведения, в которых звучат песни на русском языке.
За нарушение нормы предлагается штраф в размере до 500 не облагаемых налогом минимумом. За повторное нарушение - до 1500.
Как сообщает «Радиоточка НСН», с монумента «Родина-мать» в Киеве 1 августа демонтировали герб СССР. Он будет храниться в музее истории Украины во Второй мировой войне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоруссия отвергла обвинения Польши в нарушении воздушного пространства
- В Верховную раду внесли законопроект о запрете русских песен
- В Польше заявили о нарушении границы белорусскими вертолетами
- В Киеве опровергли наличие планов на случай смерти Зеленского
- СМИ: женщина подожгла двери военкомата в столичных Кузьминках
- Хоакин Феникс объяснил решение сыграть в фильме «Наполеон»
- Хинштейн: россиянам не запретят пользоваться гаджетами Apple
- Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы в Москву
- На центральной улице Краснодара нашли противотанковую мину
- CNN: бойцы ВСУ пожаловались на стойкость российских солдат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru