В Верховной раде предложили признать Белоруссию страной-агрессором
Депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин внес проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором. Парламентарий сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором», - написал депутат.
По его мнению, это необходимо для привлечения властей Белоруссии к ответственности за ситуацию на Украине. Юрчишин полагает, что Минск должен выплатить Киеву репарации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал контрнаступление украинской армии «безумием». Он обратил внимание на превосходство России в живой силе и технике, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru