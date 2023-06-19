В Верховной раде предложили признать Белоруссию страной-агрессором

«Зарегистрировал с коллегами из Рады проект постановления о признании Белоруссии страной-агрессором», - написал депутат.

По его мнению, это необходимо для привлечения властей Белоруссии к ответственности за ситуацию на Украине. Юрчишин полагает, что Минск должен выплатить Киеву репарации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал контрнаступление украинской армии «безумием». Он обратил внимание на превосходство России в живой силе и технике, передает «Радиоточка НСН».

