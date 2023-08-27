В Верховной раде исключили проведение выборов до конца СВО
Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что в условиях конфликта с Россией речи о проведении выборов быть не может. Ее слова приводит издание «Страна».
Парламентарий отметила, что в условиях боевых действий провести выборы невозможно. Депутат указала на сложность голосования для бойцов Вооруженных сил Украины, которые находятся на передовой.
Также Шуляк напомнила о миллионах украинцев, которые выехали за границу после начала СВО.
Верховная рада 27 июля продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 15 ноября, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru