В Верховной раде исключили проведение выборов до конца СВО

Парламентарий отметила, что в условиях боевых действий провести выборы невозможно. Депутат указала на сложность голосования для бойцов Вооруженных сил Украины, которые находятся на передовой.

Также Шуляк напомнила о миллионах украинцев, которые выехали за границу после начала СВО.

Верховная рада 27 июля продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 15 ноября, сообщает «Радиоточка НСН».

