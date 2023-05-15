В Великобритании заявили, что Украине не хватит одного контрнаступления для успеха

Украинским силам для достижения целей может не хватит одного контрнаступления, на это могут уйти месяцы и даже годы. Такое мнение высказал британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, занимавший пост заместителя главнокомандующего войсками НАТО в Европе, передает Sky News.

По его словам, Киеву придется прибегнуть к последовательным масштабным наступательным действиям. В связи с этим он призвал западных партнеров Киева активнее предоставлять Украине вооружение и обучать персонал.