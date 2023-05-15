В Великобритании заявили, что Украине не хватит одного контрнаступления для успеха

Украинским силам для достижения целей может не хватит одного контрнаступления, на это могут уйти месяцы и даже годы. Такое мнение высказал британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, занимавший пост заместителя главнокомандующего войсками НАТО в Европе, передает Sky News.

По его словам, Киеву придется прибегнуть к последовательным масштабным наступательным действиям. В связи с этим он призвал западных партнеров Киева активнее предоставлять Украине вооружение и обучать персонал.

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Ранее стало известно, что Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на правительство Соединенного Королевства. Отмечается, что в пакет войдут зенитные ракеты и сотни ударных беспилотников дальностью более 200 километров.

До этого Лондон уже предоставил Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, с дальностью поражения снарядов до 250 километров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВеликобританияСпецоперацияУкраина

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