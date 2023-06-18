В Великобритании усомнились, что Буданов жив

Киев не предоставил доказательств, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов жив. Об этом пишет британская газета The Dayli Telegraph.

В разведке Украины назвали Путина своей главной целью

Издание отметило, что представители ГУР опровергли сообщения о тяжелом ранении Буданова. Однако украинская сторона не предоставила фотографии Буданова для подтверждения того, что с ним все в порядке, отметили британские журналисты.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что начальник ГУР мертв. По его словам, информацию о смерти подтвердили в посольстве Украины в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня заявил, что Буданов участвовал в заседании военного совета. Подтверждающих фото или видео он не предоставил

Как сообщает «Радиоточка НСН», Буданов мог получить ранения в результате российской ракетной атаки. По некоторым данным, начальника ГУР доставили в госпиталь Берлина.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры