В Великобритании усомнились, что Буданов жив
Киев не предоставил доказательств, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов жив. Об этом пишет британская газета The Dayli Telegraph.
Издание отметило, что представители ГУР опровергли сообщения о тяжелом ранении Буданова. Однако украинская сторона не предоставила фотографии Буданова для подтверждения того, что с ним все в порядке, отметили британские журналисты.
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что начальник ГУР мертв. По его словам, информацию о смерти подтвердили в посольстве Украины в Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня заявил, что Буданов участвовал в заседании военного совета. Подтверждающих фото или видео он не предоставил
Как сообщает «Радиоточка НСН», Буданов мог получить ранения в результате российской ракетной атаки. По некоторым данным, начальника ГУР доставили в госпиталь Берлина.
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