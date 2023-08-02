В украинских школах будут обучать управлению дронами
В украинских школах с нового учебного года появится обновленная дисциплина под названием «защита Украины», в рамках которой детей будут обучать дронам, домедицинской помощи и ориентированию на местности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования Оксен Лисовой.
«С сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины - будем реализовывать в школах из разных областей», - написал Лисовой.
Перед внедрением программы обучение пройдут также и учителя. Для этого будут призваны международные, общественные организации и профильные специаоисты, отметил он.
Ранее днем депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил мнение, что на Украине зимой объявят всеобщую мобилизацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru