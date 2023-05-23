В Турции назвали главную военную ошибку Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский серьезно ошибся, когда решил продолжить бои за Артемовск (Бахмут). Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Берктай Дениз.
«Зеленский настойчиво оставался в Артемовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских бойцов», - отметил журналист.
Дениз заявил, что для Киева Артемовск превратился в символ конфликта с Россией. Из-за упрямства украинского лидера ВСУ лишились лучших подразделений, констатировал обозреватель.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая объявил о полном освобождении Артемовска. Бои за город продолжались 224 дня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru