В центральной части Украины загорелась нефтебаза

Нефтебаза в Кропивницком в Кировоградской области Украины подверглась атаке в ночь на среду. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани достигла 1200 кв. м

Ранее в ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях.

Как отметил Райкович, по нефтебазе в Кропивницком ударили три беспилотника. ЧП произошло около трех часов ночи, пишет РИА ФАН.

В своем Telegram-канале чиновник опубликовал фотографию крупного пожара на объекте. О масштабах повреждений нефтебазы не сообщается.

Ранее стало известно, что в поселке Волна в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоили высший ранг сложности, по предварительным данным, никто не пострадал, отмечает телеканал «360».

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ПожарУкраина

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