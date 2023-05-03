В центральной части Украины загорелась нефтебаза
Нефтебаза в Кропивницком в Кировоградской области Украины подверглась атаке в ночь на среду. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
Ранее в ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях.
Как отметил Райкович, по нефтебазе в Кропивницком ударили три беспилотника. ЧП произошло около трех часов ночи, пишет РИА ФАН.
В своем Telegram-канале чиновник опубликовал фотографию крупного пожара на объекте. О масштабах повреждений нефтебазы не сообщается.
Ранее стало известно, что в поселке Волна в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоили высший ранг сложности, по предварительным данным, никто не пострадал, отмечает телеканал «360».
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