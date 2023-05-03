В центральной части Украины загорелась нефтебаза

Ранее в ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях.

Как отметил Райкович, по нефтебазе в Кропивницком ударили три беспилотника. ЧП произошло около трех часов ночи, пишет РИА ФАН.

В своем Telegram-канале чиновник опубликовал фотографию крупного пожара на объекте. О масштабах повреждений нефтебазы не сообщается.

Ранее стало известно, что в поселке Волна в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоили высший ранг сложности, по предварительным данным, никто не пострадал, отмечает телеканал «360».

