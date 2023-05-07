В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
7 мая 202310:36
В Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях звучат серены воздушной тревоги. Соответствующие данные отражены в онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.
Тревога была объявлена в регионах страны в 10.00 (Мск).
Ранее, 5 мая, воздушную тревогу объявили в целом ряде регионов Украины: Киевской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях, передает «Радиоточка НСН».
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7 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru