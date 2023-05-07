В трех украинских областях объявили воздушную тревогу

В Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях звучат серены воздушной тревоги. Соответствующие данные отражены в онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

Тревога была объявлена в регионах страны в 10.00 (Мск).

Ранее, 5 мая, воздушную тревогу объявили в целом ряде регионов Украины: Киевской, Харьковской, Винницкой, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях, передает «Радиоточка НСН».

