В Сумах заявили о повреждении объекта инфраструктуры
19 октября 202300:29
В городе Сумы на севере Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.
Какой конкретно объект получил повреждения в администрации не уточнили. Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в городе.
По данным ресурса для оповещения населения, воздушную тревогу вечером в среду объявили в Сумской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.
Также взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru