В Сумах заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В городе Сумы на севере Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале областной военной администрации.

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

Какой конкретно объект получил повреждения в администрации не уточнили. Ранее украинские СМИ информировали о взрывах в городе.

По данным ресурса для оповещения населения, воздушную тревогу вечером в среду объявили в Сумской, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.

Также взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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