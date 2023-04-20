В США заявили об отсутствии угрозы применения ядерного оружия на Украине

Москве нет необходимости наносить ядерный удар по Украине, сообщил YouTube-каналу U.S. Tour of Duty бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

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По его словам, Россия способна справиться с украинскими Вооруженными силами с помощью обычных вооружений. Эксперт считает, что Киев не сможет увеличить численность своей армии из-за нехватки ресурсов для ее оснащения.

Ранее Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может погибнуть от рук украинцев, которые выступят против него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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