По его словам, Россия способна справиться с украинскими Вооруженными силами с помощью обычных вооружений. Эксперт считает, что Киев не сможет увеличить численность своей армии из-за нехватки ресурсов для ее оснащения.

Ранее Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может погибнуть от рук украинцев, которые выступят против него, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

