В США заявили о массовом бегстве наемников с Украины
Иностранцы в массовом порядке бегут из украинской армии, сообщил в YouTube-канале экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор.
По его словам, в большинстве своем Украину покинули иностранные наемники. «Наверное, остались только поляки», — заявил он. Украинские военные несут большие потери из-за неэффективной работы командования.
Как отметил эксперт, эвакуация тяжелораненых солдат нередко не проводится, что вынуждает командиров сдаваться, чтобы сохранить жизни сослуживцев.
Макгрегор прогнозирует поражение ВСУ из-за атак России на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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