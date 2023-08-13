В США заявили о массовом бегстве наемников с Украины

Иностранцы в массовом порядке бегут из украинской армии, сообщил в YouTube-канале экс-полковник американской армии Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: при желании российские войска дойдут до Киева

По его словам, в большинстве своем Украину покинули иностранные наемники. «Наверное, остались только поляки», — заявил он. Украинские военные несут большие потери из-за неэффективной работы командования.

Как отметил эксперт, эвакуация тяжелораненых солдат нередко не проводится, что вынуждает командиров сдаваться, чтобы сохранить жизни сослуживцев.

Макгрегор прогнозирует поражение ВСУ из-за атак России на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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