По его словам, в большинстве своем Украину покинули иностранные наемники. «Наверное, остались только поляки», — заявил он. Украинские военные несут большие потери из-за неэффективной работы командования.

Как отметил эксперт, эвакуация тяжелораненых солдат нередко не проводится, что вынуждает командиров сдаваться, чтобы сохранить жизни сослуживцев.

Макгрегор прогнозирует поражение ВСУ из-за атак России на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

