В США заявили, что украинские военные массово покидают свои позиции на передовой

Украинские Вооруженные силы массово покидают свои позиции на передовой, из-за чего подвергаются казням и пыткам со стороны СБУ, сообщил на YouTube экс-советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

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По его словам, среди военнослужащих украинской армии имеется «большое количество дезертиров», большинство из которых молодые люди.

Макгрегор отмечает, что сотрудники Службы безопасности Украины «вылавливают их и отправляют обратно» воевать. При этом часть из них подвергается «пыткам и казням».

Ранее бывший советник усомнился в успехе украинской армии. По его словам, у стран НАТО закончились боеприпасы для отправки на Украину.

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ
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