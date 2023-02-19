В США заявили, что украинские военные массово покидают свои позиции на передовой
Украинские Вооруженные силы массово покидают свои позиции на передовой, из-за чего подвергаются казням и пыткам со стороны СБУ, сообщил на YouTube экс-советник главы Министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, среди военнослужащих украинской армии имеется «большое количество дезертиров», большинство из которых молодые люди.
Макгрегор отмечает, что сотрудники Службы безопасности Украины «вылавливают их и отправляют обратно» воевать. При этом часть из них подвергается «пыткам и казням».
Ранее бывший советник усомнился в успехе украинской армии. По его словам, у стран НАТО закончились боеприпасы для отправки на Украину.
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