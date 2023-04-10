В США заявили, что Россия выставила против ВСУ «охотников за танками»

По его словам, Россия выставила на поле боя эффективное средство для уничтожения западных танков. Речь идет о ракетных комплексах «Корнет», уточнил аналитик.

МакКардл отметил, что российские системы почти идентичны американским «Джавелинам», но их дальность в два раза больше.

Эксперт считает, что попытки ВСУ установить на танки динамическую защиту не спасут боевые машины от «Корнетов».

В беседе с «Радиоточкой НСН» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что ВСУ могут пойти в наступление по нескольким направлениям. Наиболее опасным он назвал южное.

