В США заявили, что Россия выставила против ВСУ «охотников за танками»
Бронетанковые группы ВСУ будут разгромлены в ходе контрнаступления, заявил в интервью изданию Newsweek военный эксперт Гай МакКардл.
По его словам, Россия выставила на поле боя эффективное средство для уничтожения западных танков. Речь идет о ракетных комплексах «Корнет», уточнил аналитик.
МакКардл отметил, что российские системы почти идентичны американским «Джавелинам», но их дальность в два раза больше.
Эксперт считает, что попытки ВСУ установить на танки динамическую защиту не спасут боевые машины от «Корнетов».
В беседе с «Радиоточкой НСН» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что ВСУ могут пойти в наступление по нескольким направлениям. Наиболее опасным он назвал южное.
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