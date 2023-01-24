В США заявили, что не были готовы к конфликту на Украине

Власти Соединенных Штатов оказались не готовы к конфликту вокруг Украины с точки зрения способности оборонной промышленности оперативно восполнять оружейные запасы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца от Техаса Джона Корнина.

Боррель заявил, что Евросоюз истощил военные запасы из-за Украины

«Мы были не готовы», – сказал он в ответ на вопрос об истощении американских арсеналов. По словам парламентария, США долгое время были сосредоточены на роли сдерживающей силы в однополярном мире и не готовились к какой-либо конкуренции.

Союзники по НАТО и Евросоюзу в значительной мере истощили свои военные запасы в связи с предоставлением помощи вооружениями Украине. С такой оценкой выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он назвал «беспрецедентным» объем помощи, направленной Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина
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