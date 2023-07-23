По его словам, однако, это не только не поможет победить, но и приведет к падению основных городов, таких как Одесса. Киев вместо прежнего «истощения» используются небольшие группы пехоты, чтобы проникнуть в российские оборонительные позиции. Однако это не работает, поскольку местность для ведения боя представляет собой по большей части равнинную территорию.

В результате когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается.

Дэвис отметил, что начало переговоров с Москвой остается наилучшим решением, чтобы сохранить оставшиеся территории и свободу Украины.

Ранее отставной полковник указал, что Украине понадобятся десятилетия и триллионы долларов, чтобы восстановиться после конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

